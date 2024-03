Fischia Letexier. È al top, un ko nei precedenti

Corriere dello Sport (R. Maida) – Letexier, allora, seconda partita alla Roma ed il precedente non è certo da ricordare, sconfitta per due a zero in casa dello Slavia Praga nell’Europa League dello scorso anno. Però, e questa è l’altra faccia della medaglia, arriva da uno splendido Lazio-Bayern di Champions League, ultimo domicilio conosciuto in Europa, con un rigore e un rosso ben assegnati in campo per fallo di Upamecano su Isaksen. Insomma, è in un ottimo momento di forma e questo ha consigliato Rosetti di mandarlo su una delle sfide più delicate. In totale, il francese, che ha un figlio di tre anni e lavora come ufficiale giudiziario del tribunale, ha undici precedenti con i nostri club.