Fiorentina, squadra in ritiro da domani

In casa Viola non si frena il periodo negativo. La Fiorentina non trova la vittoria dal 25 ottobre in casa contro l’Udinese. Oggi dopo aver perso 3-0 contro l’Atalanta, andrà in ritiro a partire dalla giornata di domani per tentare di correggere l’andamento che finora ha permesso di collezionare solamente 9 punti in 11 gare, garantendo il diciassettesimo posto in classifica. Ritiro che non comincerà questa sera solo per ragioni di carattere logistico.