Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto nel pre partita del match contro la Roma. Queste le sue parole:

ITALIANO A DAZN

“È un momento importante, affrontiamo squadre di alto livello e che ci precedono. Noi vogliamo restare aggrappati al treno che ci precede e oggi abbiamo l’opportunità di farlo in casa, arriviamo dalla vittoria in Conference League e spero l’entusiasmo possa darci una mano oggi”.

Oggi è squalificato Beltran. A centrocampo Maxime e Mandragora… si torna indietro rispetto alle ultime partite, quindi con una Fiorentina più aggressiva, o dobbiamo aspettarci che Maxime faccia quel tipo di lavoro comunque?

“Maxime e Arthur hanno quella libertà di andare a ricevere palloni, di essere aggressivi. Hanno qualità simili, Arthur non è al 100% e Maxime può dimostrare il suo valore. Abbiamo tante opzioni lì”.

Cosa pensa del lavoro di De Rossi in così poco tempo?

“Complimenti a lui, ha il vantaggio di conoscere la piazza, la gente lo adora. È una grande opportunità per lui, gli faccio grandi complimenti e mi auguro di metterlo in difficoltà oggi. Che vinca il migliore”.