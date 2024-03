Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Oggi a quanti giocatori ha dovuto dire di stringere i denti?

“Onestamente a nessuno. Quelli che sono rimasti fuori avrebbero voluto giocare. Quando le cose vanno bene poi i dolori si sentono meno”.

È una Fiorentina che sta alternando prestazioni buone a meno brillanti. Lei ha avuto pochi giorni per preparare la partita…

“Ho avuto gli stessi loro giorni per preparare la partita. Loro si conosco da molto, ammiro il loro allenatore, possono crearci grandi difficoltà, le hanno create anche alle migliori come all’Inter. Ci concentriamo su dove crediamo di potergli far male”.