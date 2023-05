La Gazzetta dello Sport (F. Bianchi) – Fiorentina e Roma sono accomunate dallo stesso problema: quello dei centravanti. Tammy Abraham finora è stato il lontano parente del giocatore ammirato la scorsa stagione, quando segnò la bellezza di 27 reti tra Serie A e coppe. La sua alternativa, Andrea Belotti, non ha mai messo il suo nome nei tabellini di campionato e il suo bottino si riduce a 3 gol in Europa League e 1 in coppa Italia. Davvero pochino. Guarda caso, la Roma ha l’ottavo attacco del campionato. Paradossalmente, sta meglio la Fiorentina anche se né Arthur Cabral né Luka Jovic hanno convinto del tutto.