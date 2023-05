La Gazzetta dello Sport (F. Bianchi) – Sono due giocatori che non si possono sostituire. Sofyan Amrabat e Paulo Dybala sono le incognite delle finali. Stasera il marocchino sarà in panchina. Mourinho è in ansia per i dolori di Dybala, rimasto a casa a leccarsi le ferite.

Le sue condizioni sono quasi un mistero. Il tecnico portoghese ha detto che spera di averlo almeno per venti minuti a Budapest. Vedremo. Certo, con lui in campo c’è quasi sempre stata Joya per la Roma.

Ha risolto spesso il problema del gol. Deve stare bene per rendere al massimo, per avere l’ispirazione. Sarebbe prezioso per rompere l’eventuale equilibrio. Ma Dybala sì, Dybala no sarà una margherita che si sfoglierà solo alla fine.