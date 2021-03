Fiorentina-Roma, arbitra Calvarese. Al VAR Aureliano

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma mercoledì 3 marzo. La partita tra Fiorentina e Roma sarà arbitrata da Calvarese di Teramo. Guardalinee Bresmes e Galetto, quarto uomo Abisso. Al VAR Aureliano, AVAR Tolfo.

La Roma è stata diretta per 21 volte con un bilancio di 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La Fiorentina, invece, è stata arbitrata in 17 occasioni con un bilancio di 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Per Calvarese è l’esordio assoluto in una sfida tra queste due squadre.

FIORENTINA – ROMA h. 20.45

CALVARESE

BRESMES – GALETTO

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: TOLFO

ATALANTA – CROTONE h. 20.45

SOZZA

ROBILOTTA – TARDINO

IV: LA PENNA

VAR: CHIFFI

AVAR: FIORITO

BENEVENTO – H. VERONA h. 20.45

AYROLDI

CARBONE – MORO

IV: PATERNA

VAR: GUIDA

AVAR: LONGO

CAGLIARI – BOLOGNA h. 20.45

DI BELLO

PASSERI – ROCCA

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: DEL GIOVANE

GENOA – SAMPDORIA h. 20.45

PAIRETTO

COSTANZO – VIVENZI

IV: MARESCA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – SPEZIA Martedì 02/03 h. 20.45

SACCHI

COLAROSSI – DI VUOLO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – TORINO Martedì 02/03 h. 18.30

PICCININI

PRETI – LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI

MILAN – UDINESE h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: MONDIN

PARMA – INTER Giovedì 04/03 h. 20.45

PASQUA

GIALLATINI – CECCONI

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: BINDONI

SASSUOLO – NAPOLI h. 18.30

MARINI

RANGHETTI – PRENNA

IV: MAGGIONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

aia-figc.it