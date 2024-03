Pagine Romaniste – La Roma vola in Toscana per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano e per continuare la rincorsa al quarto posto. De Rossi può concentrarsi al massimo sulla sfida con i Viola in virtù del 4-0 rifilato giovedì al Brighton. Il tecnico giallorosso si affiderà a Svilar tra i pali, con Llorente e N’dicka davanti all’estremo difensore. A completare la difesa a quattro, ai lati, ci saranno Mancini a destra e Angeliño a sinistra. Centrocampo a tre composto da Cristante, Paredes e Aouar. In attacco tridente formato da Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il calcio d’inizio di Fiorentina-Roma è in programma alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi. La partita sarà trasmessa in streaming in esclusiva da Dazn.

TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (90′ Barak), Bonaventura; Sottil (77′ Duncan), Lopez (90′ Arthur) Nico Gonzalez (46′ Ikone); Belotti (90′ Nzola).

A disposizione: Martinelli T., Parisi, Comuzzo, Faraoni, Martinez Quarta, Dodo’, Infantino, Castrovilli, Barak.

Allenatore: Italiano.

Diffidati: Bonaventura.

Squalificati: Beltran.

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Mancini (35′ Huijsen), Llorente, N’Dicka, Angeliño (80′ Spinazzola); Cristante, Paredes (80′ Pellegrini), Aouar; Dybala (68′ Baldanzi), El Shaarawy (68′ Zalewski); Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Bove, Pagano, Pisilli, Cherubini, Azmoun.

Allenatore: De Rossi.

Diffidati: Llorente, Pellegrini.

Squalificati: Kristensen.

Marcatori: 17′ Ranieri (F), 56′ Aouar (R), 68′ Mandragora (F), 90’+4 Llorente (R).

Ammoniti: Mancini (R), Paredes (R), Huijsen (R), Bonaventura (F), Milenkovic (F), N’dicka (R), Baldanzi (R).

Espulsi: –

Arbitro: Davide Massa.

Assistenti: Meli – Alassio.

IV Uomo: Rutella.

VAR: Maresca.

AVAR: Sozza

SECONDO TEMPO

91' – Altri cambi per la squadra di casa: fuori Lopez e Mandragora, dentro Arthur e Barak Fiorentina 2-1 Roma #ASRoma #SerieA #FiorentinaRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 10, 2024

78' – Calcio di rigore per la Fiorentina. Paredes commette fallo su Belotti Fiorentina 2-1 Roma#ASRoma #SerieA #FiorentinaRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 10, 2024

68' – Doppia sostituzione in casa Roma: fuori Dybala ed El Shaarawy, dentro Baldanzi e Zalewski Fiorentina 2-1 Roma#ASRoma #SerieA #FiorentinaRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 10, 2024

68' – La Fiorentina torna in vantaggio con il gol di Mandragora Fiorentina 2-1 Roma#ASRoma #SerieA #FiorentinaRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 10, 2024

46' – Cambio per la Fiorentina alla ripresa: fuori Nico Gonzalez, dentro Ikone Fiorentina 1-0 Roma #ASRoma #SerieA #FiorentinaRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 10, 2024

PRIMO TEMPO

13' – Applausi di tutto il Franchi e settore ospiti per ricordare Davide Astori Fiorentina 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #FiorentinaRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 10, 2024

5' – Cartellino giallo per Mancini per un fallo su Sottil Fiorentina 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #FiorentinaRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 10, 2024

PRE PARTITA