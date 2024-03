Non tra le migliori prestazioni quella che la Roma sta disputando al Franchi contro la Fiorentina. Dopo aver trovato il gol del pareggio, i giallorossi sono passati in svantaggio nuovamente grazie alla rete di Mandragora. Al 73’ Paulo Dybala lascia il terreno di gioco per un fastidio alla coscia come si apprende dalle immagini mandate in onda da Dazn, al suo posto Baldanzi.