Fiorentina-Roma 1-4. Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo portano i giallorossi a -1 dal terzo posto – VIDEO GOL

Pagine Romaniste (Dallo Stadio Artemio Franchi S.Burioni) – La Roma, reduce dalla vittoria per 3-1 sulla Spal, ha affrontato la Fiorentina in terra toscana nell’ultimo match del 2019. I giallorossi hanno battuto la squadra di mister Montella 4-1 andando in vantaggio grazie alla rete di Dzeko che al 18′ ha sfruttato un perfetto assist di Zaniolo, trovando il tap-in vincente. La Roma ha subito trovato il raddoppio con Kolarov, al 22′, che ha trasformato un calcio di punizione. La Fiorentina ha poi accorciato le distanze grazie a Badelj, al 31′, nonostante qualche polemica su un presunto fallo commesso ai danni di Zaniolo ad inizio azione. Al 72′ poi Pellegrini ha chiuso il match realizzando la rete del 3-1. A decretare il definitivo 4-1 ci ha pensato però Zaniolo all’88’. Adesso la Roma sale a quota 35 punti e si porta provvisoriamente a -1 dal terzo posto.

TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (C), Caceres; Lirola (83′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (83′ Eysseric), Dalbert; Boateng (66′ Pedro), Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Ceccherini, Ghezzal, Benassi, Cristoforo, Zurkowski.

Allenatore: Vincenzo Montella.

Indisponibili: Ribery, Chiesa.

Diffidati: Dalbert.

Squalificati: –

A.S. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (89′ Spinazzola), Pellegrini (85′ Under), Perotti (76′ Mkhitaryan); Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Fazio, Kalinic, Antonucci.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Mirante, Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore, Kluivert.

Diffidati: Pellegrini.

Squalificati: –

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Assistenti: Tegoni-Del Giovane.

IV Uomo: Manganiello.

VAR: Aureliano.

AVAR: Schenone.

Marcatori: 18′ Dzeko (R), 22′ Kolarov (R), 31′ Badelj (F), 72′ Pellegrini (R), 88′ Zaniolo (R).

Ammoniti: Pezzella (F), Zaniolo (R), Caceres (F), Kolarov (R), Diawara (R), Castrovilli (F), Vlahovic (F).

Espulsi: –

Note: Spettatori paganti: 5.029. Abbonati: 28.026. Spettatori totali: 33.055. Totale incasso: 525.188 euro.

LIVE

SECONDO TEMPO

90′ + 5 – Termina la gara. Vince la Roma 4-1.

90′ + 2 – Traversa di Vlahovic direttamente su punizione.

90′ – Saranno 5′ di recupero.

89′ – Ammonito Vlahovic.

89′ – Ultimo cambio per la Roma. Esce Zaniolo, dentro Spinazzola.

88′ – GOOOOOL DELLA ROMA! 4-1! Zaniolo si fa tutta la fascia e scarica il pallone in rete con un tiro di precisione che batte Dragowski.

85′ – Sostituzione per la Roma: Pellegrini non ce la fa, al suo posto Under.

84′ – Lorenzo Pellegrini zoppica vistosamente per un colpo subito al piede.

83′ – Cambio per la Fiorentina. Entrano Eysseric e Sottil, fuori Castrovilli e Lirola.

76′ – Primo cambio per la Roma. Dentro Mkhitaryan, fuori Perotti.

72′ – GOOOOOL DELLA ROMA! Pellegrini con un colpo da biliardo mette il pallone in rete, l’assist porta la firma di Edin Dzeko.

66′ – Cambio per i viola. Fuori Boateng, dentro Pedro.

64′ – Occasione per la Roma! Florenzi prova un filtrante che attraversa tutta l’area. Non c’è nessuno della Roma ad impattare la sfera.

63′ – Castrovilli cade in area, per Orsato non ci sono dubbi: è simulazione! Ammonito il calciatore della Fiorentina.

59′ – Ammonizione per Diawara per un fallo su Vlahovic.

54′ – Fiorentina in avanti con Vlahovic che tenta un filtrane per Boateng, ma Mancini libera l’area giallorossa.

46′ – Inizia la seconda frazione di gioco.

PRIMO TEMPO

45′ + 2 – Termina sul 2-1 il primo tempo. Giallorossi avanti grazie ai gol di Dzeko e Kolarov.

45′ + 1 – Grande azione di Castrovilli che corre con la sfera verso l’area giallorossa. Kolarov spende un fallo tattico e Orsato gli mostra il cartellino giallo.

45′ – Calcio di punizione per la Roma sulla linea mediana. Giallo a Caceres. Saranno 2′ di recupero..

43′ – Ci prova Florenzi con un tiro da fuori area che termina però alto sopra la traversa.

37′ – Ammonito Zaniolo per un fallo su Caceres.

35′ – Occasione per la Roma. Florenzi libera a centro area Zaniolo che stoppa il pallone ma tu per tu con Dragowski viene recuperato dalla difesa viola.

32′ – Tutto confermato. Si riparte dal 2-1.

31′ – Gol della Fiorentina! Ha segnato Badelj che è stato il più rapido a battere a rete un pallone vagante in area. Si controlla il VAR per un presunto fallo su Zaniolo ad inizio azione.

22′ – GOL DELLA ROMA! Kolarov la piazza sotto al sette direttamente da calcio di punizione.

21′ – Zaniolo conquista un ottimo calcio di punizione dal limite. Batterà Kolarov. Nell’occasione giallo a Pezzella.

18′ – GOL DELLA ROMA!!!!! Edin Dzeko porta in vantaggio i giallorossi con un tap-in vincente su assist di Zaniolo che in spaccata aveva servito il bosniaco.

13′ – Gol della Fiorentina con Vlahovic, si alza però la bandierina dell’assistente. Tutto fermo. Si riparte da 0-0.

11′ – Occasione per la Fiorentina. I viola ci provano prima con Vlahovic che in scivolata tocca la sfera, ma il tiro si infrange sul corpo di Pau Lopez che è protagonista di un’altra parata sulla seguente conclusione di Boateng.

8′ – Il calcio da fermo è battuto da Vlahovic che manca di poco la porta difesa da Pau Lopez.

7′ – La Fiorentina conquista un calcio di punizione da posizione ravvicinata con Pulgar.

3′ – Zaniolo gestisce ottimamente il pallone su passaggio di Diawara e se ne va sulla destra puntando la difesa viola, ma viene fermato e la Fiorentina recupera palla.

1′ – Inizia il match all’Artemio Franchi di Firenze. La Roma ha il primo possesso palla della gara.

PRE-PARTITA

Ore 20.29 – La Roma rientra negli spogliatoi.

Ore 20.10 – Arriva anche la Roma.

Ore 20.07 – La Fiorentina è in campo per il riscaldamento.

Ore 19.58 – Anche quelli della Roma sul terreno di gioco.

Ore 19.56 – I portieri della Fiorentina sono scesi in campo per effettuare il riscaldamento.

Ore 19.38 – La formazione della Fiorentina:

Ore 19.35 – La Fiorentina è allo Stadio.

Ore 19.28 – Ecco l’undici iniziale della Roma:

Ore 19.02 – La Roma si dirige allo Stadio.