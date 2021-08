Fiorentina, Bonaventura: “I complimenti di Mourinho mi hanno fatto piacere. Dobbiamo crescere”

Dopo la sconfitta contro la Roma nella prima giornata di campionato, Giacomo Bonaventura è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole:

“A fine gara i complimenti di Mourinho fanno piacere, abbiamo fatto tanto di quello che ci ha chiesto il nostro allenatore e di questo possiamo essere soddisfatti, ma non possiamo essere contenti perché il risultato non è positivo. Dobbiamo crescere in certi episodi, ma ho visto tante cose positive. Giocare in 10 per quasi tutto il primo tempo e parte della ripresa ci ha penalizzato perché abbiamo dovuto correre tanto, ma anche in 10 abbiamo trovato soluzioni per attaccare la Roma. Ho visto tante cose positive, ma dobbiamo stare con le antenne dritte perché bisogna crescere. Abbiamo giocato con coraggio e personalità, questo è una bella cosa. Abbiamo fiducia in quello che propone il mister, questo è importante ma abbiamo preso 3 gol e abbiamo perso. Deve esserci rammarico e voglia di riscatto per la prossima partita”.