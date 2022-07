Fiorentina, Biraghi: “Non ci aspettavamo di finire il campionato a pochi punti dalla Roma”

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria (4-1) contro il Trento, Cristiano Biraghi ha parlato dello scorso campionato. Il terzino della Fiorentina ha commentato il posizionamento finale della formazione viola, arrivata ad un solo punto (62) dalla Roma.

“L’anno scorso sono stato sincero qui, si vedeva che l’aria stava cambiando e che le cose andavano molto meglio, anche all’interno dello spogliatoio. Magari non ci aspettavamo di fare così bene, fare meglio di Atalanta e arrivare a pochi punti da Lazio e Roma non ce lo aspettavamo. Adesso dobbiamo fare anche bene in Europa ma di pari passo col campionato. Sono convinto che sia più difficile confermarsi che fare bene una volta ma ce la metteremo tutta. Con i concetti già assimilati dal mister penso che potremo fare bene”.