A volte ritornano. E’ il caso di Bruno Peres, che ha ultimato il periodo di prestito al San Paolo e dal primo gennaio sarà a Trigoria a disposizione di Fonseca. L’allenatore portoghese, prima di cederlo nuovamente in prestito, vorrebbe prima testarlo in allenamento. Il brasiliano si sta tirando a lucido per ottenere una chance, infatti è seguito da un personal trainer che lo sta tenendo in forma. Lo riporta Tuttosport.