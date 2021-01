Finalmente Reynolds: a Roma nel weekend

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Reynolds può finalmente considerarsi un giocatore della Roma. I giallorossi hanno battuto la concorrenza della Juventus grazie ai buoni rapporti che i Friedkin hanno con il Dallas. Il terzino sarà nella Capitale tra venerdì e sabato. E’ risultato negativo all’ultimo tampone e dopo un terzo controllo potrà partire per l’Italia con un volo Dallas-New York, New York-Fiumicino. E’ stata risolta anche la questione burocratica tra i due club per la diversa fiscalizzazione. L’accordo è sulla base del prestito con obbligo di riscatto per 7 milioni più il 15% sulla futura rivendita. Reynolds guadagnerà 700mila euro a stagione per 5 anni con bonus a salire.

Leggi anche: Dzeko e la Roma, caso senza fine: Fonseca dice no al ritorno in gruppo

E’ un difensore esterno molto veloce ed è molto abile nella fase offensiva visto che ha cominciato la sua carriera come attaccante esterno. Il mercato in entrata della Roma non si ferma all’americano. Tiago Pinto è in attesa di El Shaarawy che non ha ancora effettuato le visite mediche per il Covid. Una volta avuto il via libera potrà recarsi a Villa Stuart con i controlli già fissati dalla scorsa settimana.