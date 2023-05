Mendilibar: “Siviglia favorito per la storia. Mourinho uno dei più grandi, la Roma ha uno stile italiano”

José Luis Mendilibar è intervenuto in conferenza stampa in occasione dell’Uefa Media Day. Il tecnico del Siviglia ha parlato della gara di mercoledì (ore 21) contro la Roma in finale di Europa League.

Il Siviglia è favorito in finale?

“Nemmeno Dio si ricorda il finalista. Visto che siamo arrivati ​​qui, vediamo se riusciamo a vincere. Il Siviglia può essere considerato come favorito per la sua storia”.

Su Mourinho.

“È uno dei grandi. Basti pensare alle squadre in cui è stato e a cosa ha vinto. Ha vinto tutte le finali in cui ha giocato, ha giocato nei campionati più importanti d’Europa. Proveremo a batterlo, ma tutto quello che posso dire su di lui è positivo”.

Sulla Roma.

“Ha cambiato tanti giocatori, ma resta una squadra con uno stile italiano”.