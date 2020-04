I medici Figc: la ripartenza con i maxi-ritiri

Corriere dello Sport (G. Marota) – Nella giornata di ieri, la commissione medica della Figc si è riunita in videoconferenza per ideare un protocollo sanitario che le società dovranno seguire, una volta ripartiti gli allenamenti. Ai club sono stati indicati tre punti fondamentali: sanificare i centri sportivi; circoscrivere l’entrata al numero minimo di persone necessarie (giocatori e staff); eseguire esami e analisi prima di dare l’idoneità agli atleti. Proprio per questi motivi, prende piede l’idea dei maxi-ritiri, con le squadre di fatto blindate nei propri centri sportivi, al fine di proteggere i tesserati da possibili contagi.