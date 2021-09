Figc, Lotito non viene fatto entrare: “Situazione kafkiana”

corrieredellosport.it – Al presidente della Lazio Lotito è stato impedito, come lui stesso riferisce, di poter partecipare al Consiglio federale al quale si era presentato: “È una situazione kafkiana“, ha riferito all’uscita dalla Figc. “Gravina cosa mi ha detto? Che non potevo partecipare perché sono ancora squalificato“. Il patron ha messo a verbale anche: “Il consigliere Lotito ritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al consiglio federale odierno. In quanto fin dal 7 settembre scorso, non esiste alcuna sanzione che possa impedirgli il suo diritto di esercitare le funzioni di consigliere federale“, e aggiunge “allo stato attuale nei suoi confronti pende un mero deferimento“.