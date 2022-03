FIFA 22, la review di Mkhitaryan “FUT Birthday”: 91 di valutazione per l’armeno – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Su FIFA 22 è arrivato un altro periodo della stagione molto atteso dagli utenti: quello dei FUT Birthday. Siamo giunti al 13esimo compleanno di questa modalità giocatissima, competitiva e tanto criticata del gioco. Per l’occasione la EA Sports ha regalato altre due carte alla Roma: una di Mkhitaryan (da fare tramite SBC) e una di Abraham (da sbloccare dagli obiettivi). Oggi andremo a vedere nello specifico la versione dell’armeno.

LA VERSIONE

Il FUT Birthday è conosciuto come l’evento che aumenta sia piede debole sia mosse abilità. C’è chi arriva a 5-5, come proprio Mkhitaryan, chi viene boostato leggermente. Tutte le carte, comunque, ricevono un potenziamento pazzesco che le rende utilizzabili, mai veramente come quest’anno, in game.

MKHITARYAN

91 di valutazione, 5 di piede debole e 5 di mosse abilità. Questo basta per descrivere l’armeno che va come un treno. Ruolo AT quindi perfettamente ibridabile con la Serie A e con le Icon. La nazionalità è una pecca, ma che possiamo tranquillamente superare. Per completare la SBC serve una rosa 85 e l’altra 86. Costo poco più di 200mila crediti che a questo punto di FIFA 22 sono più che nel nostro bagagliaio. Inutile dire che i valori sono competitivi e che può fare sia il COC che l’ATT. Ottima velocità, tiro al fulmicotone con entrambi i piedi e un discreto fisico per resistere nei corpo a corpo. Molto bene nel passaggio corto e nell’effetto: con questa voce lo possiamo utilizzare anche per fare il tiro a giro da fuori area. E’ anche molto agile e questo si rispecchia quando siamo sul campo.

Questa SBC è consigliatissima per via del prezzo non tanto alto e per tutte le caratteristiche di Mkhitaryan. Lo stile intesa da utilizzare è “cacciatore” anche se non è da sottovalutare “falco“.