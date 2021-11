FIFA 22, disponibile la carta di Zaniolo “Rulebreakers” con 85 di valutazione – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – È tornato in grande stile quest’anno tra una prestazione luminosa e un’altra più buia. Nicolò Zaniolo sta prendendo ritmo dopo praticamente due anni di inattività. Lo sta premiando Mourinho con tanta fiducia e lo ha premiato la EA Sports, decisamente a sorpresa, con una carta speciale. Si tratta della versione “Rulebreakers” (la promo del momento che terminerà domani) che lo vede avanzare di qualche statistica importante. Andiamo a vedere questa versione con 85 di overall con un design veramente accattivante.

LA CARTA

Si può ottenere tramite SBC (scade il 17 novembre) con due sfide ed il costo totale si aggira attorno ai 45k. Decisamente un esborso economico. Si presenta come COC, quindi trequartista centrale, che sarebbe anche il suo ruolo di partenza in FIFA 22, ma non nella realtà. Rispetto alla carta oro rara c’è un boost di +7 sulla valutazione e, in generale, su tutte le altre voci tranne la difesa il che non ci va a toccare minimamente. Giocatore completo che, all’occorrenza, può fare anche la mezzala offensiva. Per il fisico che ha lo si può giocare anche da esterno essendo grande in game e avendo ben 91 di forza. Velocità top con 87, come top sono i passaggi con 88 (spicca il corto con 95) e i dribbling con 87. Nonostante la stazza ci siamo anche come valori di agilità ed equilibrio. Numeri più bassi sul tiro, ma soltanto perchè pecca nel tiro al volo e nei rigori (soltanto 66). Ottima la potenza e discreta la finalizzazione.

Il vero problema sta nel 3 di piede debole e 3 di mosse abilità. La prima voce ci costringerà a tirare praticamente soltanto di sinistro, la seconda, invece, lo rende leggermente meno mobile rispetto ai valori che ha. Le skill, comunque, in FIFA 22 non sono la cosa più importante. Lo stile intesa da usare è “ombra“, se lo vogliamo usare mezzala, “cacciatore” o “motore” per utilizzarlo in posizione più offensiva.