FIFA 21, Mancini, Veretout e Pellegrini candidati per il primo “Team of the Season”

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – La stagione va verso la sua fine e anche per FIFA 21 è il tempo della resa dei conti. E’ il periodo dei famigerati “Team of the Season” ed il primo ad uscire (venerdì prossimo) sarà quello chiamato “TOTS della Community“. Infatti saranno presenti giocatori (11) votati dai video-giocatori di FIFA. E’ presente anche la Roma con tre calciatori a dir poco decisivi per la sua stagione. In difesa c’è Gianluca Mancini, a centrocampo Jordan Veretout e, attenzione, in attacco Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso potrebbe avere il ruolo di trequartista oppure di esterno/trequartista l’ATS in game. Gli overall dei tre ancora non si sanno e soltanto tramite la votazione, aperta sul sito della EA Sports, potranno essere nell’11 che verrà svelato tra una settimana e, quindi, avere una valutazione esagerata, come sempre accade per queste carte. Sorprende non vedere Spinazzola e Mkhitaryan che, probabilmente, saranno nella squadra della Serie A.

