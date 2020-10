Guido Fienga recentemente è stato confermato come CEO della Roma ma ora sta lavorando senza contratto e quindi a titolo gratuito. Con la società ha risolto a luglio in attesa del cambio di proprietà e al momento non l’ha rinnovato. Lavorerà fino all’aumento di capitale del prossimo anno e poi si confronterà con Friedkin. Lo riporta il Corriere dello Sport.