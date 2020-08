Fienga solo al comando. E da oggi inizia a costruire la nuova Roma

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Le prime parole di Friedkin su Fienga sono state di assoluta fiducia: “Guido ha dimostrato di essere un ottimo CEO, sarà soprattutto la sua voce a parlare per la Roma“. Sarà lui il punto di riferimento per ogni mossa dentro e fuori Trigoria. La struttura dirigenziale pare formata: Calvo, Zubiria, Rogers, De Sanctis, mentre Baldissoni aspetta di capire se sarà confermato il suo ruolo. Fienga non è un accentratore, spesso nelle sue società delega, ma è esigente e vuole impegno e risultati. All’inizio della sua avventura alla Roma si è occupato soprattutto dello sviluppo dei media e della comunicazione, poi pian piano si è preso la stima di tutti. Durante il tempo si è costruito anche una rete con rapporti importanti con procuratore e dirigenti, ed è per questo che sarà lui a condurre il mercato, con l’aiuto di De Sanctis. Oggi a Londra ci sarà il primo incontro con Ryan Friedkin e sul banco ci sarà, non solo, il risanamento del club, le strategie, il management, i conti e il mercato.