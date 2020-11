Fienga presenta la campagna “Amami e Basta: “La Roma non è solo un club di calcio, ma una grande famiglia”

Questa mattina la Roma ha presentato la campagna di sensibilizzazione “Amami e Basta” in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre. Nell’occasione ha parlato anche il CEO Guido Fienga. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale giallorosso:

“L’impegno contro la violenza sulle donne deve coinvolgere tutti noi. Siamo particolarmente felici di poter contare su testimonial d’eccezione come le mogli e le compagne dei calciatori, che sono state entusiaste di aderire alla nostra campagna. Questo dimostra una volta ancora che l’AS Roma non è solo un club di calcio, ma una grande famiglia pronta a scendere in campo per iniziative di forte rilevanza sociale“.