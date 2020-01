Fienga: “Perez è cresciuto in uno dei migliori vivai d’Europa, ci auguriamo possa avere un ruolo di rilievo”

Guido Fienga accoglie anche Carles Perez. In questi giorni infuocati per il mercato giallorosso, il CEO della Roma presenta con delle brevi dichiarazioni sul sito ufficiale del club anche l’esterno spagnolo. Queste le sue parole:

“Siamo davvero soddisfatti per l’arrivo di Perez a Roma. Carles si è formato in uno dei settori giovanili migliori d’Europa e ha giocato finora in una squadra ricca di talenti come il Barcellona. Ci auguriamo possa ritagliarsi da subito un ruolo di rilievo nella nostra rosa“.