Fienga: “Per una squadra più forte favorite il delisting”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Ai tifosi è piaciuto vedere Ryan Friedkin fare il pugnetto e non è passato inosservato il braccialetto giallorosso. Ma la Roma è anche “business” e relativi adempimenti. Giovedì 20 si concluderà l’Opa che potrebbe far uscire il club dalla borsa. Le parole di Fienga: “Se i nostri azionisi di minoranza accettassero l’offerta consentirebbero di far progredire la Roma nel programma di potenziamento, di investire più risorse nel rafforzamento della squadra. Si prevede di proseguire con l’aumento di capitale, essenziale per supportare il club dentro e fuori dal campo. Vogliamo tutto la stessa cosa per la Roma: con l’azionista di maggioranza stabilizzeremo la situazione economico-finanziaria al fine di avere sempre una squadra sostenibile e competitiva“. Al momento ha aderito all’Opa meno dell’1%, ma in genere l’accelerazione arriva allo sprint.