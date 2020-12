Guido Fienga, CEO della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Bologna-Roma. Queste le sue parole:

FIENGA A SKY SPORT

“Siamo convinti delle qualità di questo gruppo. Abbiamo dei giovani che stanno cercando di diventare campioni. nessuno cerca scuse, non possiamo appellarci ad episodi se non vinciamo. Ma pretendiamo rispetto per questo gruppo. Lascio qualsiasi critica sulle performance calcistiche, ma sulla personalità di questi ragazzi non ne accetto“.