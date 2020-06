Ora Fienga deve sperare in Friedkin

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Il caso Petrachi ha disinnescato per qualche ora il dibattito sul futuro della Roma, che resta essenzialmente appeso al cambio di proprietà. Dan Friedkin è seccato dalle parole di Pallotta ma rimane il candidato principale all’acquisto del club. Guido Fienga ha fretta perché tra dieci giorni dovrà rispondere alle domande dei piccoli azionisti che chiedono di conoscere nel dettaglio i paletti del piano industriale.

La sospensione del Fair Play Finanziario aiuta ma non può risollevare la Roma. Il CEO contava sulla quota di aumento di capitale che spettava al nuovo proprietario, ma i soldi non sono arrivati, spingendo Pallotta a varare un finanziamento bizzarro che ha messo in difficoltà l’attuale gestione, con 26 milioni che il club dovrà restituirgli nel 2021, con l’aggiunta di un interesse di 4. Friedkin da parte sua non ha smesso di seguire la Roma, ma non si aspettava la dura reazione del venditore.