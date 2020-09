Fienga: “Dzeko resta, se vuole”

Tuttosport (S. Carina) – L’occasione è quella di ritirare il premio Calabrese a Soriano nel Cimino. L’evento si trasforma però per Fienga in una sorta di road-map della Roma che verrà. Quella targata Friedkin: “Bisogna dare tempo ai nuovi proprietari di organizzarsi e di rendersi conto di tutto quanto. L’approccio è quello che state percependo per poi iniziare a progettare con le ambizioni che un club come la Roma deve avere”. L’idea è quella di mantenere i calciatori più importanti per il progetto tecnico: “Stiamo facendo il massimo sforzo per mantenere i giocatori che si sono distinti, senza darli via. Poi cercheremo di sistemare alcune zone scoperte.” In primis Pellegrini e Zaniolo. Ora l’ultimo della serie è Veretout, sul quale continua il pressing asfissiante del Napoli. Inevitabile la domanda su Dzeko: “Edin è il capitano della Roma e fin quando lo vorrà rimarrà il capitano di questa squadra”. Poi un’ultima chiusura su Totti e i Friedkin: “Il caffè con Totti e Friedkin? Lo prendiamo, sicuramente. C’è un rapporto molto bello con Francesco, De Rossi, e con tutti. Non c’è motivo di creare contrapposizioni, perché non ci sono”.