Fienga ad un passo dal rinnovo biennale

Guido Fienga resterà ancora la Roma e lo farà per altri due anni. E’ ad un passo, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il rinnovo di contratto per il dirigente giallorosso. I Friedkin sono stati accompagnati all’inizio di questa avventura alla Roma proprio da Fienga ed ora arriverà il giusto premio. Attesa anche per il nuovo direttore commerciale.