Fiducia Villar: “Mi alleno forte. Pedro super”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Questa sera ci sarà l’esordio dal primo minuto per Gonzalo Villar in Europa League. Grandi passi avanti fatti per il centrocampista che giorno dopo giorno sta acquisendo sempre di più esperienza e sta migliorando tecnicamente. “Il calcio italiano è diverso rispetto a quello spagnolo. Giocavo in Segunda Division e la maggiore differenza è sul ritmo che qui è più alto“. Villar sta crescendo anche grazie ai consigli dei più esperti e dei suoi 4 compagni spagnoli, uno di questi è Pedro: “Tutti stiamo vedendo a che livello sta giocando. Soprattutto per me che sono spagnolo come lui è una cosa bellissima che lui sia venuto qui“.