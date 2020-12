Fiducia a Pedro: oggi tocca a lui

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Da circa un mese, proprio dalla trasferta che ha sancito la prima sconfitta sul campo per la Roma, Fonseca non ha più uno dei suoi uomini migliori. Pedro è stato travolto dalla stanchezza e dai tanti impegni ravvicinati. Dopo il match di Napoli non ha più trovato l’alto rendimento delle prime 10 partite giocate. L’ultimo guizzo è arrivato contro lo Young Boys lo scorso 3 dicembre: assist per il gol di Mayoral. Fonseca lo ha schierato titolare a Bergamo, ma dopo mezzora di buon livello si è fermato nuovamente. Il momento difficile si può leggere dai numeri della partita di domenica scorsa: un solo tiro, 8 passaggi in avanti riusciti, e un unico recupero in 74 minuti giocati. Nonostante il momento di forma non ottimale Fonseca ha confermato il suo impiego contro il Cagliari.