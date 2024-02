La Gazzetta dello Sport – Il mercato invernale non ha cambiato il Feyenoord, visto non c’è stata alcuna entrata e l’unica uscita è quella di Javaro Dilrosun, attaccante esterno che ha sommato soltanto 12 presenze in questa stagione, nelle ultime cinque partite ne ha giocate solo tre da titolare e finora ha realizzato un gol e un assist. Insomma un comprimario.

Il 25enne olandese ieri è volato in Messico per firmare il contratto con l’America, club della capitale. L’allenatore Arne Slot non aveva la faccia dei giorni migliori ieri nella conferenza stampa prima della partita con l’Az Alkmaar. “Sono deluso dal mercato? È un’ipotesi”, ha detto il tecnico. Il club cercava un elemento per rafforzare il reparto offensivo. “Per noi è come cercare un ago in un pagliaio. Non lo abbiamo trovato”. Il candidato principale era Couhaib Driouech dei rivali cittadini dell’Excelsior, ma l’operazione poi non si è conclusa: “All’ultimo giorno di mercato si va sempre per tentativi”.

Il Feyenoord che incontrerà la Roma il 15 a Rotterdam e il 22 all’Olimpico non sarà diverso così dalla squadra che è arrivata terza nel girone di Champions dietro ad Atletico Madrid e Lazio. Sistema di gioco oscillante tra 4-3-3 e 4-2-3-1, difesa non troppo ermetica, davanti un tipino da tenere d’occhio come Santi Gimenez: parlano per lui i 21 gol e i 5 assist nelle 26 presenze stagionali. Gimenez è secondo nella classifica marcatori di Eredivisie con 19 centri, come del resto anche la squadra di Rotterdam è seconda in campionato ma con 12 punti di distacco dal Psv.