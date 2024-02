Emergenza infortuni per il Feyenoord. In vista della sfida del 15 febbraio, in programma alle 18:45 al De Kuip, gli olandesi dovranno fare i conti con l’infortunio del portiere Bijlow, al quale vanno sommati quelli di Trauner e di Timber, entrambi rimediati nella sfida di ieri con l’AZ. Il difensore austriaco, è alle prese con un problema al bicipite femorale. Timber, invece, ha rimediato una forte commozione celebrale e, come anticipato ai microfoni di ESPN dal tecnico Slot: “È cosciente, ma non sa dove si trova in questo momento. Non è bello. Non ci sarà con lo Sparta e contro la Roma“.