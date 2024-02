Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miroslav Klose, ex attaccante del Bayern Monaco e della Lazio, ha parlato della possibilità di diventare allenatore, con l’esempio di Daniele De Rossi, attuale tecnico della Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Lei sarebbe pronto ad allenare da subito o preferisce aspettare la prossima stagione?

“Vorrei cominciare subito Da giocatore si aveva quasi l’imbarazzo della scelta, da allenatore bisogna aspettare l’occasione giusta. E io attendo da un po’”.

Più semplice allenare in un club in cui si è stati giocatori?

“Conoscere il club è un vantaggio: Inzaghi, che ho avuto alla Lazio, conosceva l’ambiente alla perfezione. In quei casi si sa dove mettere mano”.

Come De Rossi con la Roma?

“Esattamente. Non aveva grande esperienza ma la società si è affidata a lui. Penso che con i giocatori a disposizione possa fare meglio di quanto abbia fatto in Serie B. La qualità dei calciatori è più alta. Anche a me piacerebbe allenare la Lazio, ma conta la sensazione che si ha quando si parla col club che ti sceglie”.

Cosa è imprescindibile per un allenatore?

“Essere riconoscibile. Bisogna riflettere sulla percezione che la gente ha del calcio proposto. De ve essere affascinante. Mi piace un gioco offensivo, con possesso palla. La squadra deve essere attiva e propositiva”.