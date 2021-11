Fet e Botheim gol: il Bodø/Glimt rimane in testa

Corriere dello Sport (M. Marega) – Il Bodø/Glimt è qualificato: nel prossimo turno si tratterà di provare a chiudere davanti a Mourinho, che proprio in Norvegia ha trascorso la sua peggior serata da quando allena la Roma.

Contro il Cska Sofia è Brunstad Fet a sbloccare, bissando il gol segnato domenica scorsa in campionato. Poi il raddoppio di Botheim, già indigesto a Mou con tre gol tra andata e ritorno, nel finale. Tra due settimane il Cska incrocerà la Roma, in chiusura di girone. Solo in caso di vittoria giallorossa, Knutsen sarebbe obbligato a battere lo Zorya per chiudere primo.