Festa Roma: Veretout bussa due volte, Fonseca è già qualificato

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Nel freddo romeno la Roma sbriga la pratica Cluj senza patemi, grazie a un agevole 0-2 e santificando due volte Veretout, che prima batte la punizione che termina con l’autorete di Debeljuh e poi segna su rigore (generoso). Il tutto nei primi 22 minuti dal suo ingresso in campo, nella ripresa, dopo un primo tempo sonnacchioso. I giallorossi si qualificano aritmeticamente ai sedicesimi, con la possibilità di gestire il turnover ora che gli impegni ravvicinati saranno tanti. Calafiori esordisce da titolare in Europa, fiducia anche ai baby Milanese e Tripi. Nonostante l’assenza di 5 centrali difensivi la squadra non si è scomposta: Fonseca ha adattato Spinazzola e Cristante a fianco di Juan Jesus, unico difensore di ruolo, collezionando un altro clean sheet.