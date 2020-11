Festa giallorossa. Fonseca vola sulle ali di Miki

La Repubblica (F. Ferrazza) – La Roma non si ferma più e supera anche il Parma, al rientro dalla sosta. La squadra di Fonseca, nonostante le tante assenze, trova un’identità ben precisa ed è capace di mantenere il terzo posto in classifica, infilando il sedicesimo risultato utile consecutivo sul campo (l’unica sconfitta rimane quella a tavolino contro il Verona). Prima rete in campionato per Mayoral, titolare al posto di Dzeko positivo al Covid-19, e doppietta di Mkhitaryan, protagonista di un vero e proprio show. Così Fonseca sull’armeno: “Miki è molto intelligente ed è un grande professionista che può stare in diverse posizioni è un esempio e non mi sorprende il suo rendimento. Senza Dzeko, il gruppo è stato bravo a giocare con fiducia, perché cambiamo i giocatori ma non cambia la nostra identità“. Odore di rinnovo per il portoghese: “Ma il mio futuro non dipende da me, non sono preoccupato e mi concentro solo sulle partite”.