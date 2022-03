Festa con la moglie positiva, bufera Veretout

Il Tempo (F. Schito) – La voglia di festeggiare era troppa. Non è bastato il Covid a cambiare i piani della signora Veretout che, nonostante la positività al virus, ha comunque scelto di festeggiare il suo 29esimo compleanno a Montecarlo con famiglia e amici. Sabrina Merlos, moglie del centrocampista della Roma e nota influencer, madre delle due figlie del calciatore e incinta del terzogenito, ha documentato sia la scoperta della positività, sia le celebrazioni sui suoi canali social molto seguiti, mettendo nei guai anche il marito.

Jordan Veretout, che tra l’altro non sta attraversando il suo momento migliore in giallorosso, complice il cambio di modulo voluto da Mourinho e l’arrivo di Sergio Oliveira, oggi tornerà nella capitale dopo i cinque giorni di riposo concessi dal tecnico. Anche in Francia, come in Italia, i positivi sono tenuti a isolarsi, per questo sulla moglie del giocatore si è scatenata la bufera.

Merlos ha parlato al portale firenzeviola.it per spiegare la sua posizione: “Eravamo a Montecarlo da qualche giorno – le sue parole – con tutti gli invitati venuti da tutta la Francia e chi doveva lavorare all’evento. Sabato sono risultata positiva al Covid, così come un’altra persona, ma ormai eravamo già tutti insieme. Ho lasciato a tutti la scelta di andare via e rinunciare ma tutti sono voluti restare e lavorare alla festa che non hanno voluto annullassi. Stiamo bene, Jordan è negativo. Anche io e le bambine dovremo rientrare ma ovviamente affitterò una macchina ad hoc”. Oggi Veretout tornerà a Trigoria dove verrà effettuato il tampone di rito. Una volta avuti i risultati, la società deciderà il da farsi.