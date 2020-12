Ferretti, il medico della Nazionale: “Zaniolo sarà ancora lo stesso, ma niente rischi”

Corriere dello Sport (A.Santoni) – Le sue mani ad Amsterdam sono state le prime a capire che anche il ginocchio di sinistro di Zaniolo aveva ceduto. Andrea Ferretti, classe 1951, è il responsabile dell’area medica della FIGC e della Nazionale: “In questo momento serve solo prudenza, vista anche la speciale situazione in oggetto, in attesa che i tempi siano maturi, in piena sicurezza“. Zaniolo è stato operato con la tecnica della plastica periferica che agli orecchi di Ferretti ha un suono davvero familiare.

Zaniolo è stato operato seguendo una filosofia?

Noi come il dottor Fink, di cui condivido pienamente la scelta, è che siamo convinti che la strada migliore per risolvere questo tipo di infortunio sia quello di non fermarsi alla semplice ricostruzione del legamento crociato ma di associare anche il rinforzo della periferia del ginocchio, per garantire il controllo rotatorio dell’articolazione.

Per dirla in modo popolare, è come assicurare il ginocchio con una cintura di sicurezza?

Esatto, lo rinforziamo con una sorta di bretella. E’ così che evitiamo i comuni problemi di stabilità non solo agli atleti ma anche alle persone comuni.