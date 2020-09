Feratovic il nuovo Bonucci a Trigoria

La Repubblica (F.Ferrazza) – In attesa che in prima squadra venga acquistato un centrale difensivo di livello, in Primavera la Roma si coccola Amir Feratovic, arrivato nella Capitale dall’NK Bravo lo scorso agosto, indicato in patria come il nuovo Bonucci. Non sarebbe male per il club di Trigoria, che soffre in fase difensiva e spera di trovare giovani di livello da crescere in casa. E’ un acquisto in prospettiva, visionato da Morgan De Sanctis, di cui si parla bene e piaceva molto anche al Verona, che aveva già tentato di portarlo in Italia a gennaio. De Sanctis lo ha seguito ed è rimasto colpito dalla facilità del giocatore di guidare la difesa con personalità nonostante l’età. Fonseca lo tiene sotto controllo, pronto a dargli la possibilità di lavorare con la squadra, dopo averlo portato in panchina a Cagliari nell’ultima amichevole estiva.