Femminile, ufficiale l’arrivo di Minami: “È un onore entrare a far parte di un grande club come la Roma”

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Moeka Minami. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024.

Moeka Minami è la prima giapponese a vestire la maglia giallorossa.

“È un onore entrare a far parte di un grande club come la AS Roma”, ha spiegato Moeka. “Sarà la mia prima esperienza all’estero, sto provando tante sensazioni, ma quella più forte è la gioia di poter giocare per la Roma”.

È un difensore giovane, ma di grande esperienza e punto di riferimento della sua Nazionale.

“Siamo molto felici di annunciare Minami, l’abbiamo cercata e voluta fortemente; nonostante la sua giovane età è già una giocatrice di grande personalità”, ha dichiarato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli.

“Abbiamo aggiunto un altro importante profilo all’interno del reparto difensivo, Moeka ha caratteristiche che si sposano con la nostra filosofia di gioco”.

Benvenuta alla Roma, Moeka”.

asroma.com