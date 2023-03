Femminile, Spugna: “Sarà un evento fantastico. Il Barcellona non ha punti deboli”

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dell’Olimpico alla vigilia della sfida tra Roma e Barcellona della Woman’s Champions League. Queste le parole dell’allenatore:

Che gara sarà per voi?

“Sarà un evento e un’esperienza fantastica. Sarà un altro tassello per noi e per tutto il movimento”.

C’è stato un momento di svolta?

“Abbiamo ragionato sempre partita dopo partita. Dopo aver affrontato il Wolfsburg in quel modo ci siamo dette che potevamo provarci e che avevamo possibilità di andare avanti”.

Il Barcellona ha un punto debole?

“La tensione è giusto averla, ma a noi ci piace. La prendiamo e la vogliamo. Il Barcellona ha numeri pazzeschi, ho visto tante partite. Faccio difficoltà a trovare punti deboli, qualcosa possono concederti anche se poco. Vedremo cosa accadrà, deve essere anche un modo per vedere a che punto siamo contro una squadra di questo livello”.

Losada?

“Non posso svelarti tutto. Vicky sta sempre meglio, migliora la sua condizione. Appena arrivata aveva bisogno di tempo per trovare la condizioni. Chiaro che come giocatrice non si discute, ma le serve tempo. Sta lavorando benissimo, si sta inserendo bene nel gruppo. Ci ha sempre dato una grossa mano. Per domani vedremo quale sarà il suo impiego”.

Il Barcellona in Europa ha sempre preso gol in trasferta.

“Sono forti, ma sempre c’è qualcosa da migliorare. Dovremmo entrare con grande determinazione, mantenendo le nostre caratteristiche e cercando di sfruttare quello che ci lasciano. Dobbiamo essere umili, tenendo la palla il più possibile. Non dobbiamo avere il timore di affrontare una delle squadre più forti d’Europa, ma dobbiamo avere consapevolezza di ciò”.