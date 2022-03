Femminile, Spugna: “Abbiamo dominato contro la Juventus. Il campionato è apertissimo, la Roma c’è” – VIDEO

La Roma Femminile pareggia 1-1 in casa della Juventus, portandosi a soli -3 punti dalla testa della classifica, occupata proprio dalle bianconere. Il tecnico delle giallorosse, Alessandro Spugna, ha commentato così la partita ai canali ufficiali del club:

“C’è rammarico soprattutto per il secondo tempo, perché il secondo tempo mi è piaciuto molto. Abbiamo praticamente dominato dal punto di vista del gioco, abbiamo creato tanto, forse con un pizzico di fortuna e cinismo in più potevamo vincere la partita. Però ci prendiamo questo momento, perché stiamo facendo bene. La prestazione è di altissimo livello, contro una squadra forte, che nel primo tempo non mi è sembrato stesse così male come avevamo visto la settimana scorsa. Siamo venuti a giocarci la partita ad armi pari, alla grande. Le ragazze hanno meritato il pareggio, che ci sta un po’ stretto ma ce lo prendiamo. Il campionato è apertissimo, mancano sei giornate, andiamo avanti.“

Cosa ha detto alle ragazze alla fine della partita?

Che sono state brave e che fino alla fine del campionato ci saremo anche noi a dire la nostra. Poi alla fine è chiaro, la classifica è cortissima, in pochi punti ci sono 3-4 squadre, non solo per il campionato, ma anche per la lotta Champions. Dovremo lottare fino alla fine, con questo entusiasmo e questa voglia potremo fare veramente bene.

E’ questo il messaggio che la Roma lancia al campionato? Che la Roma c’è?

La Roma c’è.