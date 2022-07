Serie A Femminile, partenza sprint per la Roma: Pomigliano all’esordio, poi Milan e Juventus

È stato presentato il calendario della Serie A Femminile per la prossima stagione. Si partirà nell’ultimo week end di agosto (27-28). La Roma aprirà la stagione andando in casa del Pomigliano, poi le ragazze di Spigna saranno attese da due big match. Alla seconda giornata nella Capitale arriverà il Mila, successivamente la trasferta a Torino contro la Juventus.

IL CALENDARIO

1a giornata: Pomigliano-Roma (and. 27-28 agosto – rit. 26-27 novembre)

2a giornata: Roma-Milan (and 10-11 settembre – rit. 3-4 dicembre)

3a giornata: Juventus-Roma (and. 17-18 settembre – rit. 10-11 dicembre)

4a giornata: Roma-Fiorentina (and. 24-25 settembre – rit. 14.15 gennaio)

5a giornata: Roma-Parma (and. 1-2 ottobre – rit. 21-22 gennaio)

6a giornata: Sassuolo-Roma (and. 15-16 ottobre – rit. 28-29 gennaio)

7a giornata: Roma-Como (and. 22-23 ottobre – 4-5 febbraio)

8a giornata: Inter-Roma (and. 29-30 ottobre – 11-12 febbraio)

9a giornata: Roma-Sampdoria (and. 19-20 novembre – 25-26 febbraio)