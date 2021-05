L’ex presidente della Roma James Pallotta ha commentato la vittoria della Coppa Italia Femminile da parte delle ragazze di Betty Bavagnoli. Queste le sue parole su Twitter:

“Fantastica squadra e coach”.

“You always know that building a project from nothing, to develop a group of players into something, is not going to be easy.

"Now we have achieved something amazing, we’ve realised a dream." 🏆

