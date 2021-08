Femminile, la Roma perde 2-0 in casa dell’Atletico Madrid

La Roma Femminile ha affrontato l’Atletico Madrid per il Trofeo Ciudad de Alcalá. Dopo un omaggio all’ex Elena Linari, le giallorosse allenate da Alessandro Spugna sono scese in campo al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares. Le padrone di casa vincono per 2-0: subito in vantaggio con un gol di Meseguer al 3′, poi nessun’altra rete nel primo tempo. Nella ripresa l’Atletico raddoppia con una rete di Amanda Sampedro al 64′.

FT | Atletico 2-0 Roma Sampedro adds another in the second half to confirm victory for the hosts.

#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/j2B7iQlCxt — AS Roma Women 🏆 (@ASRomaWomen) August 20, 2021