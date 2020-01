Femminile, la Roma crolla sul più bello

Non c’è gloria per la Roma Femminile al Vismara. Le ragazze di Bavagnoli sfiorano il sogno di infrangere il tabù del Milan e si risvegliano nel peggiore degli incubi, tornando a casa senza punti e con una distorsione al ginocchio per Manuela Giugliano. Il doppio vantaggio di Thomas sembrava aver messo al sicuro la partita per le giallorosse, che si sono viste poi rimontate dalla doppietta di Thorvaldsottir e Jane. L’allenatrice romanista non cerca alibi: “I gol presi non sono dovuti alla sfortuna, nel secondo tempo abbiamo avuto la personalità di ripartire e di aggredire ampoi abbiamo cominciato ad accusare. Abbiamo fatto comunque una buona partita, potevamo portare a casa il risultato e questo dispiace molto, ma ci riproveremo“. Lo scrive Il Tempo.