La Roma femminile di Alessandro Spugna ha affrontato l’Inter di Rita Guarino per la sesta giornata di campionato. Le giallorosse escono sconfitte: un gol di Nchout all’85’ regala i tre punti alle nerazzurre, che scavalcano le avversarie in classifica. Adesso infatti la Roma si trova al quinto posto, ferma a 10 punti, con il sorpasso dell’Inter che si piazza in quarta posizione, a 12 punti. Guidano la classifica Sassuolo e Juventus, entrambe a punteggio pieno.