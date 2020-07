C’è un nuovo calendario per la Roma Femminile, direttamente pubblicato e reso noto ai tifosi dal club capitolino con un comunicato ufficiale. La nuova stagione di campionato ripartirà il 22 agosto e il ritiro è fissato già per il 9 luglio. Le giallorosse prenderanno parte anche alla Supercoppa italiana iniziando dalla semifinale contro la Juventus. Per quest’ultima competizione però, come anche per la Coppa Italia Femminile, le date non sono ancora state decise.