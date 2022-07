Femminile, dalla Lazio alla Roma: arriva Ohrstrom

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Porta chiusa a chiave. La Roma Femminile ha ufficializzato l’acquisto di Stephanie Ohrstrom, estremo difensore svedese che nella scorsa stagione ha giocato nella Lazio. Nonostante la retrocessione, è risultata una delle migliori dall’altra parte del Tevere.

Sulla carta andrà a ricoprire il ruolo di terza scelta, dietro alla connazionale Lind e Ceasar. “La Roma è un club che ho sempre apprezzato, in queste stagioni ha lavorato bene e la squadra ha espresso il calcio più bello della Serie A. Per tutti questi motivi sono davvero felice di entrare a far parte di questo gruppo. Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo, facendomi trovare pronta in ogni occasione. Spero di vincere un trofeo con questa squadra“, ha detto Ohrstrom dopo la firma sul contratto biennale.